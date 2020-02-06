Дале: я выступаю лучше, чем ожидал
22-летний норвежский биатлонист Йоханнес Дале оценил выступление в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занимает девятое место.
«Я выступаю лучше, чем ожидал. Ещё перед Рождеством я показал, что могу достойно выступать на таком уровне и бороться за топ-позиции. После Рождества я стал ещё ближе к цели. Такие результаты невероятно радуют и обещают хорошее будущее. Мои ожидания перешли от мечты к реальности. Я навязываю борьбу в Кубке мира и не вижу причин не сделать то же самое на чемпионате мира.
Я могу мечтать о медали чемпионата мира уже в этом году. Не думаю, что это нечто абсолютно нереальное. Это будет очень интересный чемпионат мира, гарантирую", — цитирует Дале Dagbladet.
Чемпионат мира стартует в Антхольце 13 февраля.
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