Дале: я выступаю лучше, чем ожидал

22-летний норвежский биатлонист Йоханнес Дале оценил выступление в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занимает девятое место.

«Я выступаю лучше, чем ожидал. Ещё перед Рождеством я показал, что могу достойно выступать на таком уровне и бороться за топ-позиции. После Рождества я стал ещё ближе к цели. Такие результаты невероятно радуют и обещают хорошее будущее. Мои ожидания перешли от мечты к реальности. Я навязываю борьбу в Кубке мира и не вижу причин не сделать то же самое на чемпионате мира.

Я могу мечтать о медали чемпионата мира уже в этом году. Не думаю, что это нечто абсолютно нереальное. Это будет очень интересный чемпионат мира, гарантирую", — цитирует Дале Dagbladet.

Чемпионат мира стартует в Антхольце 13 февраля.