Ростовцев: пусть те, кто вешал ярлыки Пихлеру, поучатся у него мужскому отношению к делу

Тренер Павел Ростовцев, который был помощником Вольфганга Пихлера в женской сборной России, прокомментировал предстоящие слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Ольги Зайцевой и Яны Романовой. Немецкий специалист выступит свидетелем на этих заседаниях.
«Мы находимся в контакте с Пихлером, обсуждали заседание CAS, но меня туда не приглашали. Есть ли у меня факты невиновности Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной? Ровно такие же, как у Вольфганга. Мы работали бок о бок. Я помню, как нам вменяли отсутствие Зайцевой и Глазыриной на этапе Кубка мира в Оберхофе. С какими-то выводами. Но есть абсолютно нормальная позиция и аргументы, почему и та и другая не поехали в Оберхоф. Я бы не хотел их называть перед заседанием CAS, потому что это может повлиять на процесс.
Пока Зайцева и Вилухина признаны виновными? Обвинить можно кого хочешь. Думаю, что точка здесь не поставлена. Пусть те, кто вешал ярлыки Пихлеру и продолжает вести себя не совсем корректно по отношению к нему, поучатся у него мужскому отношению к своему делу и к тем, с кем он работал. Вольфганг – порядочный человек», — приводит слова Ростовцева «Спорт день за днём».
В ноябре 2017 года Зайцева и Романова получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, результаты их выступления на Олимпийских играх—2014 в Сочи были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортсменки подали апелляцию в CAS.
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