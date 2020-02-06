Драчёв рассказал, из-за чего российские биатлонисты уступают норвежцам и французам

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отметил, что у национальной команды есть шанс удачно выступить на чемпионате мира в Антхольце. При этом он подчеркнул, что норвежская и французская сборные явно сильнее в технической составляющей.



«В биатлоне всё реально, потому что наш вид спорта состоит из нескольких компонентов: функциональный, то есть бег на лыжах, стрельба и, не менее важный — психология, настрой. Достаточно часто спортсмены не самого топового уровня побеждают на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Мы надеемся, а шансы есть всегда.



Пока преимущество норвежцев и французов выглядит слишком большим. Их состав очень сильный, особенно у мужчин. Они реально всей командой впереди нас. Шесть французов и шесть норвежцев явно сильнее команды России. На то есть причины.

Мы все понимаем, насколько всё зависит от технических компонентов — качества лыж, оружия, патронов, смазки, медицины и так далее. Именно здесь мы сейчас ищем, за счёт чего эти две команды совершили такой отрыв от всего мира. Они ведь опережают не только Россию. Посмотрите на немцев, шведов, итальянцев, чехов — мы все делим только 3-6-е места. Иногда норвежцы и французы не дают нам возможности попасть даже в цветочную церемонию. Потому что они очень оторвались. В большей части причина именно в технической составляющей.



Спортсмены отобрали 25 пар лыж и отдали их сервису. На них сделали определенный штайншлифт для выступлений на чемпионате мира. То есть на этих лыжах будет совершенно новая структура. Также именно под чемпионат мира закупаем самые современные патроны, порошки и парафины.



Мы усилили сервис-бригаду, добавили специалистов, которые будут обкатывать и готовить лыжи. Нужно вовремя устранить причину отставания, потому что речь идет не только о ближайшем чемпионате мира. Это всё – подготовка к Олимпийским играм. Нынешний сезон показал нам те нюансы, в которых мы проигрываем. Над ними сейчас и работаем", — приводит слова Драчёва сайт Олимпийского комитета России.