Хованцев: тех, кого возьмём с Кубка IBU, на чемпионате мира будут в резерве

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что спортсмены, которых вызовут в основную команду на чемпионат мира в Антхольце (Италия), вряд ли выйдут на старт на этих соревнованиях.

«Мы никого не выбираем. Кто уехал на сбор в Риднау – вот это состав на чемпионат мира. Ещё возьмём с Кубка IBU того, кто хорошо выступит в Мартелле. Но они будут в резерве», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

У сборной России максимальная квота на турнир – 8 мужчин и 7 женщин. В каждой гонке участвуют по 4 спортсмена от страны.



В настоящий момент на сборе в Риднау готовятся 11 спортсменов. У мужчин: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. У женщин: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых.