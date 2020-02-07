Российская биатлонистка Токарева (Ильченко) стала мамой

Российская биатлонистка Кристина Токарева (до замужества Ильченко) сегодня, 7 февраля, стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Сегодня лучший день для нашей семьи! Добро пожаловать в этот мир, наше маленькое счастье. 07.02.2020», – написала Токарева.

Мужем биатлонистки является спортсмен, ведущий сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых Андрей Токарев. Их свадьба состоялась в августе 2019 года.

В декабре 2018 года исполком IBU принял решение одобрить смену гражданства Ильченко, ранее выступавшей за Беларусь. С 1 января 2019 года она получила возможность снова представлять Россию на международных соревнованиях. На текущий момент лучшим результатом в карьере Ильченко является 54-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира-2015/2016 в Преск-Айле (США).