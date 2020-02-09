В сборной России не рассматривают Бабикова для участия в чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Антон Бабиков не входит в список претендентов на участие в чемпионате Европы.
«Все отборы уже прошли. Плюс надо учитывать, что все сильнейшие находятся здесь (на сборе национальной сборной в Италии. — Прим. «Чемпионата»). У нас даже на одного спортсмена больше, так что ещё будем решать по составу на Кубок IBU.
Это спорт. Как будем его оценивать, сравнивая со спортсменами, которые здесь?» — цитирует Хованцева ТАСС.
Чемпионат Европы пройдёт с 24 февраля по 1 марта в Отепе (Эстония).
28-летний Бабиков перед началом международного сезона не отобрался в основной состав сборной России, но выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте.
В Эстерсунде (Швеция) он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, но тренерский штаб сборной на следующие два старта отдал предпочтение другим спортсменам — Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову.
В конце января на соревнованиях в Ижевске Бабиков не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы. Но в начале февраля Антон выиграл три гонки подряд на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
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