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Норвежский эксперт: Россия может выиграть мужскую эстафету на чемпионате мира

Норвежский эксперт: Россия может выиграть мужскую эстафету на чемпионате мира
Биатлон / Чемпионат мира 0

Норвежский биатлоннный эксперт Ола Лунде поделился ожиданиями от эстафетных гонок в рамках чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.

«Если все четыре норвежские биатлонистки подойдут к эстафете в хорошей форме, то они могут занять очень высокое место. Франция также является одним из главных претендентов наряду со Швецией и Швейцарией.

В мужской эстафете фаворитами являются четыре ведущие биатлонные нации. Норвегия, Франция, Германия и Россия могут выиграть чемпионат мира", — приводит слова Лунде NRK.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде в женской и мужской эстафетах победила сборная Норвегии. В мужской гонке россияне Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов завоевали бронзу.

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