Норвежский эксперт: Россия может выиграть мужскую эстафету на чемпионате мира
Норвежский биатлоннный эксперт Ола Лунде поделился ожиданиями от эстафетных гонок в рамках чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.
«Если все четыре норвежские биатлонистки подойдут к эстафете в хорошей форме, то они могут занять очень высокое место. Франция также является одним из главных претендентов наряду со Швецией и Швейцарией.
В мужской эстафете фаворитами являются четыре ведущие биатлонные нации. Норвегия, Франция, Германия и Россия могут выиграть чемпионат мира", — приводит слова Лунде NRK.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде в женской и мужской эстафетах победила сборная Норвегии. В мужской гонке россияне Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов завоевали бронзу.
Норвежский эксперт: Логинов может занять высокое место в спринте на чемпионате мира
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
11:21
-
10:20
-
10:12
-
09:43
- 9 февраля 2020
-
23:03
-
21:04
-
20:47
-
17:40
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
16:10
-
15:17
-
12:39
-
11:43
-
09:12
- 8 февраля 2020
-
23:18
-
18:35
-
16:59
-
15:48
-
15:16
-
14:38
-
09:54
-
09:27
- 7 февраля 2020
-
20:38
-
18:09
-
14:25
-
14:12
-
12:15
-
11:05
-
08:44
-
00:03
- 6 февраля 2020
-
23:12
-
22:22
-
19:16
Партнерский контент