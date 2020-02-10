«Маленький „тормозок“ в настроении». Глава СБР рассказал об атмосфере в сборной перед ЧМ

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о настрое сборной России на чемпионат мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.

«Моральный дух был бы лучше, если бы у нас выступления были чуть-чуть лучше. Если бы хоть несколько раз команда зашла в призы. Хотя ведь были рядом, совсем близко. Всё время не хватает самой малости. То одного патрона, то нескольких секунд. От этого происходит маленький тормозок в настроении. В целом разобрались, в чём была основная проблема. Особенно на посленовогодних этапах. Разобрались, где мы всей командой допустили ошибки. Я бы не сказал, что они какого-то глобального масштаба. Но они наложились одна на другую. Да ещё эти поездки в Россию и обратно на Новый год. Получилось одно к одному.

Диагноз поставлен, но время-то потеряно. Сейчас надо было на трёх этапах выступать в любом случае. Мы же не могли команду снять с соревнований. И получилось наложение факторов. Приехали в «яме» в Оберхоф. Вместо того чтобы отдохнуть, наоборот подзагрузились. Не успели к Оберхофу восстановиться, сразу же следующий этап в Рупольдинге, и тут же Поклюка. Только вроде начинаем выходить из ямы, как тут же кто-то заболевает. И у каждого ведь своя реакция на переезды, на высоту. Все эти накладки дают эффект", — цитирует Драчёва РИА «Новости».

Драчёв также оценил отставание россиян от французов и норвежцев в нынешнем сезоне.

«Это пугает. Но не только Россия отстаёт, все отстают! Все страны отстают от Франции и Норвегии с огромным отрывом. А вывод очень простой. Посмотрите, кто тренирует и французов, и норвежцев. Французов тренировал тот, кто работал с Фуркадом, и сейчас эта команда обыгрывает даже норвежцев. И он же сейчас работает с норвежцами, и посмотрите, как выросла вся норвежская команда», — сказал глава СБР.