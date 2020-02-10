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Тихонов дал совет Бабикову и Цветкову

Тихонов дал совет Бабикову и Цветкову
Биатлон / Прочие турниры 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал совет чемпионам мира 2017 года Антону Бабикову и Максиму Цветкову, которые не вошли в состав сборной России на чемпионат мира–2020.

«Бабикову и Цветкову я бы дал совет забыть обо всём, если они снова хотят быть на высоте. Им как раз не надо распыляться на соцсети, на публичные выступления и пререкания с тренерами и постараться выдать всё, на что они способны. Антон сам недавно сказал, что надо не отлынивать, а работать, как работали раньше. Надеюсь, он это действительно осознал. Век спортсмена короток. А потом уйдёте на пенсию и можете, как Тихонов, заниматься своим делом, писать и говорить что угодно. Шанс у всех есть, но его не надо упускать. Но с этим руководством и тренерским коллективом реализовать себя по максимуму не сможет ни один спортсмен», — написал Тихонов, отвечая на вопросы читателей своего сайта.

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