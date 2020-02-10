Исключённый из сборной Казахстана биатлонист объяснил причины случившегося

Антон Пантов, один из четырёх казахстанских биатлонистов, которые были исключены из национальной команды за нарушение спортивного режима на сборе в Австрии перед чемпионатом мира, пояснил причины случившегося.

По его словам, санкции были наложены на основании рапорта главного тренера команды Максата Шаранова, объяснительных тренеров и спортсменов, а также письма из австрийской гостиницы. В нём биатлонистов обвинили в том, что они «обрыгали» номер, который был полон пустых бутылок из-под алкоголя, а также испортили имущество гостиницы.

«1. Максата Шаранова на сборе не было.

2. Вырвало меня ночью, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию. И это было около туалета. Ночью не убирался, так как нечем и все спали. Это утром видела уборщица, а не как тут описано, было повсюду.

3. Бутылки появились в нашем деле с чьих-то слов. Если прочитаете письмо хозяйки, о бутылках речи не идёт.

4. По поводу порчи чего-то — мы сами это узнали из этого письма.

5. В тот вечер все в нашем номере в 23:00 были в кроватях.



И самое главное, вообще никому это неинтересно было слушать», — написал Пантов на своей странице в «Инстаграме».