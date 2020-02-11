Определён состав сборной Франции на спринтерские гонки на ЧМ по биатлону
13 февраля в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. Первая личная гонка — женский спринт — состоится 14 февраля. Мужской спринт запланирован на 15 февраля. Ski Chrono опубликовал состав женской и мужской сборной Франции на эти гонки.
В женском спринте выступят Жюлия Симон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье и Анаис Бескон. В мужской гонке примут участие Мартен Фуркад, Симон Детьё, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе.
В общем зачёте мужского Кубка мира четвёрка французов входит в первую восьмёрку. Фуркад занимает первое место, Фийон Майе — второе, Детьё — четвёртое, а Жаклен — восьмое. У женщин в топ-10 входят две представительницы Франции: Симон располагается на пятой позиции, Бреза — на восьмой.
Чемпионат мира завершится 23 февраля.
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