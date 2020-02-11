Виттоцци и Вирер, несмотря на скандал, вместе выступят в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная Италии по биатлону назвала состав на смешанную эстафету на чемпионат мира 2020 года в Антхольце. В гонке выступят Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш, сообщает

«У нас в команде всё спокойно. Постараемся вместе завоевать медали в этой гонке. Такой формат нам подходит больше всего. Думаю, норвежцы буду выглядеть очень сильно, постараемся составить им конкуренцию. Не ставлю себе конкретных задач на чемпионат мира, просто постараюсь отдать все силы на дистанции. Думаю, мне хватит энергии принять участие во всех дисциплинах», – отметила Виттоцци.



Итальянская четвёрка в этом же составе завоёвывала бронзовые награды на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде.

Ранее Виттоцци жёстко раскритиковала Вирер за то, что та пропустила эстафету на ЧМ-2019, сославшись на проблемы со здоровьем, хотя на следующий день приняла участие в масс-старте, где одержала победу.