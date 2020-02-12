Губерниев — о сборной России по биатлону: чемпионат мира в Италии всё покажет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев надеется, что сборная России по биатлону успешно выступит на предстоящем чемпионате мира.

«Про тренеров биатлонной сборной молвить хочу. Многие критикуют, дескать, слабые они, наставники. Всё не так и всё не то. Но какой смысл сейчас об этом говорить? За день до старта чемпионата мира? Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха. Разговоры в пользу бедных бессмысленны. Турнир в Италии всё покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперёд, Хованцев, Норицын, Белозёров! Вперёд!» — написал Губерниев в «Телеграме».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.