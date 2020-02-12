Сборная Норвегии назвала состав на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 13 февраля, сообщает VG. В заявку включены Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии в смешанной эстафете выиграла золото. За команду тогда выступали Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Вторыми стали немцы, бронза досталась команде Италии.
На первенстве планеты 2020 года будет разыграно 12 комплектов медалей. Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.
На предыдущем чемпионате мира россияне завоевали два серебра и бронзу.
У Рёйселанд сломалась винтовка за день до старта чемпионата мира. Норвежка расплакалась
Определён состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
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