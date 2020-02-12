Определён состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по биатлону, который пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). Участие в гонке примут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов, сообщает «Матч ТВ».

Вчера, 11 февраля, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал, что тренеры «остановились на варианте с Ириной Старых. На второе место — или Светлана Миронова, или Екатерина Юрлова-Перхт».

На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Смешанная эстафета состоится 13 февраля, начало — в 16:45 мск.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.