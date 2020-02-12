Норицын: биатлонистки сборной России готовы к бою, они полностью восстановились

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил готовность команды к чемпионату мира. Мировое первенство пройдёт с 12 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

«Сейчас видно, девчонки готовы к бою, они полностью восстановились. Мы делали только аэробную работу. Девочки подходили и говорили: «Ну когда мы уже начнём скоростные тренировки?»

Это говорит о том, что психоэмоционально восстановились все», – приводит слова Норицына «Матч ТВ».

На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Первая гонка состоится завтра, 13 февраля. Начало смешанной эстафеты запланировано на 16:45 мск.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.