Норицын: биатлонистки сборной России готовы к бою, они полностью восстановились
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил готовность команды к чемпионату мира. Мировое первенство пройдёт с 12 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
«Сейчас видно, девчонки готовы к бою, они полностью восстановились. Мы делали только аэробную работу. Девочки подходили и говорили: «Ну когда мы уже начнём скоростные тренировки?»
Это говорит о том, что психоэмоционально восстановились все», – приводит слова Норицына «Матч ТВ».
На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Первая гонка состоится завтра, 13 февраля. Начало смешанной эстафеты запланировано на 16:45 мск.
На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.
В наш биатлон уже никто не верит. Но сборная России приятно удивит на чемпионате мира
У россиян будет медаль. И даже не одна!
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