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Всех призёров чемпионата мира—2020 по биатлону проверят на допинг

Всех призёров чемпионата мира—2020 по биатлону проверят на допинг
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что все без исключения призёры чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) будут проверены на допинг.

«У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает и внесоревновательное тестирование. Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призёров и ещё пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом», — приводит слова Далина ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Первая гонка состоится завтра, 13 февраля. Начало смешанной эстафеты запланировано на 16:45 мск.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.

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