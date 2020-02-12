Эберг: скучаю по Пихлеру

Олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке и серебряный призёр Игр в эстафете, чемпионка мира 2019 года в индивидуальной гонке, шведская биатлонистка Ханна Эберг призналась, что скучает по бывшему тренеру сборной Швеции Вольфгангу Пихлеру, но довольна работой с нынешним наставником Йоханнесом Лукасом.
«Я скучаю по Пихлеру как по человеку. Он особенный. Он так много значил для нашей команды. Но вполне естественно, что Йоханнес заменил его.
Основа тренировок у нас та же, что при Вольфганге. В конце концов, они работали вместе несколько лет. Йоханнес видел, что делал Пихлер, и, думаю, многому у него научился. Но заметно, что он хотел развиваться. В этом сезоне у него появилась такая возможность. Мы в нём уверены.
Сейчас мы больше работаем над скоростными и индивидуальными силовыми тренировками. Именно в этом я хочу прибавить. Такие занятия сделают меня сильнее. Мы с Йоханнесом обсуждаем, что лучше всего подойдёт мне. Я теперь сама могу что-то предлагать и принимать решения самостоятельно», — цитирует Эберг Expressen.
Ханна завтра, 13 февраля, примет участие в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце.
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