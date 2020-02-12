Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

К. Резцова прокомментировала пропуск спринта на чемпионате мира по биатлону

К. Резцова прокомментировала пропуск спринта на че
К. Резцова прокомментировала пропуск спринта на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как отреагировала на решение тренерского штаба не ставить её на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце 14 февраля.

«Конечно расстроилась. Любой бы расстроился на моём месте, но раз так решили, значит, мне надо немного потренироваться. Я поговорила с тренерами, без нервов, без всего. Мне объяснили, что если бы я бежала все три гонки, то меня бы не собрали потом. У меня будет шанс в индивидуальной гонке, возможно, в эстафете. Я буду бороться в любой момент, когда мне дадут шанс», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».

В спринте Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Определён состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020