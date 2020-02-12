К. Резцова прокомментировала пропуск спринта на чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как отреагировала на решение тренерского штаба не ставить её на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце 14 февраля.



«Конечно расстроилась. Любой бы расстроился на моём месте, но раз так решили, значит, мне надо немного потренироваться. Я поговорила с тренерами, без нервов, без всего. Мне объяснили, что если бы я бежала все три гонки, то меня бы не собрали потом. У меня будет шанс в индивидуальной гонке, возможно, в эстафете. Я буду бороться в любой момент, когда мне дадут шанс», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».



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