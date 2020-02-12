Белозёров рассказал, кто из россиян побежит спринт на чемпионате мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал имена членов команды, которые примут участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Работа на последнем сборе прошла вполне удовлетворительно, то, что было намечено в планах, оно выполнено. Для всех спортсменов, которые проходили централизованную подготовку на этом сборе, были подобраны индивидуальные планы, они осуществлены. Сейчас 90% команды прибыли сюда для участия в чемпионате мира, единственно Евгений Гараничев еще продлил нахождение на высоте на два дня и прибудет сюда 13-го.
На чемпионате в смешанной эстафете побегут Логинов и Елисеев. В спринте, надеюсь, что и в пасьюте, будут участвовать Логинов, Елисеев и Гараничев, кто-то будет четвертым, рассматриваются Поршнев или Латыпов. Мы точно знаем, что в сингл-миксте будет бежать Елисеев, в гонке на 20 километров — Логинов, Гараничев», — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону будет проходить с 13 по 23 февраля. Спринтерская гонка состоится уже завтра, 13 февраля.
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