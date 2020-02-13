Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: надеюсь, что на чемпионате мира Логинов забудет обо всех болячках

Драчёв: надеюсь, что на чемпионате мира Логинов забудет обо всех болячках
Биатлон / Чемпионат России 0

Накануне старта чемпионата мира по биатлону президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил состояние здоровья лидера национальной Команды Александра Логинова, который в ходе сезона испытывает проблемы с локтем и спиной.

«Поверьте, на чемпионате мира все боли забываются. Самое главное сейчас — добиться результата на главном турнире сезона. А какими методами, пусть через боль в локте, спине, это уже не важно. Зритель не должен видеть эти боли, они должны оставаться внутри. У всех профессиональных спортсменов всегда всё болит. Спорт высших достижений — это не физкультура. Так что очень надеюсь, что в Италии Логинов забудет обо всех болячках», — приводят слова Драчёва «Известия».

Чемпионат мира-2020 стартует в Антхольце (Италия) 13 февраля смешанной эстафетой, в состав которой заявлен в том числе и Александр Логинов.

Расписание чемпионата мира—2020 по биатлону в Антхольце
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020