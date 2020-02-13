Драчёв: надеюсь, что на чемпионате мира Логинов забудет обо всех болячках

Накануне старта чемпионата мира по биатлону президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил состояние здоровья лидера национальной Команды Александра Логинова, который в ходе сезона испытывает проблемы с локтем и спиной.
«Поверьте, на чемпионате мира все боли забываются. Самое главное сейчас — добиться результата на главном турнире сезона. А какими методами, пусть через боль в локте, спине, это уже не важно. Зритель не должен видеть эти боли, они должны оставаться внутри. У всех профессиональных спортсменов всегда всё болит. Спорт высших достижений — это не физкультура. Так что очень надеюсь, что в Италии Логинов забудет обо всех болячках», — приводят слова Драчёва «Известия».
Чемпионат мира-2020 стартует в Антхольце (Италия) 13 февраля смешанной эстафетой, в состав которой заявлен в том числе и Александр Логинов.
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