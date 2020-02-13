Миронова: не скажу наверняка, что хорошо себя чувствую
Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своём состоянии перед стартом чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Насколько моё состояние сейчас похоже на декабрьское? Мне пока сложно сказать, основной показатель — гонки. Их не было, поэтому не могу сказать наверняка, но чувствую себя хорошо», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».
Светлана не вошла в состав сборной России на смешанную эстафету, которая состоится сегодня, 13 февраля. Миронова примет участие в спринтерской гонке 14 февраля.
В смешанной эстафете Россию представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александра Логинов. Старт запланирован на 16:45 мск. Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
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