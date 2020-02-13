Васильев: какой Миронова лидер? Она попасть никуда не может

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил ситуацию в сборной России перед стартом чемпионата мира в Антхольце.

«Я связываю декабрьский всплеск с тем, что биатлонисты «на старых дрожжах» первые старты провели. Им этих дрожжей хватило ещё от прошлого сезона и, может быть, подготовительного процесса. А дальше — дрожжи закончились. Бегать не на чем больше. Не нужно быть глубоким специалистом, чтобы не понимать эти вещи.

В начале сезона Светлана Миронова попала в призы, и на неё сразу начали вешать ярлыки лидера команды. Какой она лидер команды? Первый старт тогда только был, а уже лидер. Лидер — тот спортсмен, на которого пытаются обратить внимание и берут пример. Какой пример с неё можно взять? Она попасть никуда не может. Одни ноги, которые уже стали не быстрые… Ну это не является поводом для того, чтобы с человека брали пример. А значит, она не может быть никаким лидером. Впоследствии она подтвердила, что результаты оставляют желать лучшего.

Драчёв рассчитывает на три медали? Это очень смело. Мы даже и одну-то не возьмём. К этому нет никаких предпосылок. Здесь нужна только стратегия с акцентом на эстафеты и, может быть, на какую-то из индивидуальных гонок. Надо чем-то жертвовать.

В индивидуальных гонках нам почти нечего ловить. Если только чудо не произойдёт — соперники «застрелятся», а мы пройдём четыре рубежа без штрафов. Я считаю, что у нашей команды есть хорошие шансы в смешанной, мужской и женской эстафетах", — цитирует Васильева Sport24.

Васильев также объяснил спад в результатах Александра Логинова.

«По личной практике я заметил, когда мужчина-спортсмен женится и у него появляется ребёнок, то результаты резко падают. Вроде бы выступления должны проходить на заряде положительных эмоций, но на деле — нет. Мы не говорим об иностранных коллегах — у них другая ментальность. К сожалению, это происходит из-за того, что спортсмен не может концентрироваться на своей работе. Он отвлекается на семью и ребёнка и не принадлежит полностью сам себе.



Второй момент — летом Логинов провёл неполноценную работу. Его не было в Рамзау в подготовительный период, например. И всё это вместе вылилось в такие результаты», — сказал Васильев.

Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего