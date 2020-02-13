Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Херрман — о ЧМ: хочу повторить прошлогодний результат

Херрман — о ЧМ: хочу повторить прошлогодний результат
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман рассказала, чего ожидает от выступления на грядущем чемпионате мира.

«Чемпионат мира в прошлом году прошёл очень успешно, я выиграла золото, серебро и бронзу. Конечно, если уже достиг чего-то, то хочется повторить этот результат. Это был бы безоговорочный успех. Однако я знаю, на что способна. Возможно многое, если мне удастся чисто отрабатывать на рубеже», – цитирует Херрман Bild.

На данный момент Денизе Херрман располагается на четвёртом месте в общем зачёте Кубка мира.

Денизе Херрман выступит в составе сборной Германии в смешанной эстафете, которая откроет программу чемпионата мира по биатлону.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020