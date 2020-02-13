Херрман — о ЧМ: хочу повторить прошлогодний результат
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман рассказала, чего ожидает от выступления на грядущем чемпионате мира.
«Чемпионат мира в прошлом году прошёл очень успешно, я выиграла золото, серебро и бронзу. Конечно, если уже достиг чего-то, то хочется повторить этот результат. Это был бы безоговорочный успех. Однако я знаю, на что способна. Возможно многое, если мне удастся чисто отрабатывать на рубеже», – цитирует Херрман Bild.
На данный момент Денизе Херрман располагается на четвёртом месте в общем зачёте Кубка мира.
Денизе Херрман выступит в составе сборной Германии в смешанной эстафете, которая откроет программу чемпионата мира по биатлону.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).
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