Логинов назвал главный козырь Йоханнеса Бё

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о соперничестве с действующим обладателем Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё.
«В 2010-м я соревновался на ЮЧМ в Торсби. Йоханнеса тогда ещё не было среди юношей, но был Кристиансен – он смотрелся сильно на общем фоне. Через два года я бегал по юниорам, а в юношах появился Йоханнес – сразу выделялся. Ещё через год мы бегали вместе: я, Цветков, Кристиансен, Фийон Майе, Йоханнес – и не было такого, чтобы кто-то выглядел сильнее на порядок.
Когда Йоханнес перешёл в мужики, то очень сильно добавил. В принципе на высочайший уровень он вышел года 3-4 назад, а сейчас ещё добавил в стабильности. За счёт чего он так силен? Думаю, я не тот, кто должен рассуждать об этом. Если бы мы с ним тренировались вместе, я бы понимал.
Я вижу его особый козырь – первый круг, который сразу дает серьёзное преимущество. Тяжело найти тех, кто готов с ним в этом посоперничать. Когда я начинал в биатлоне, тренеры объясняли: не надо бросаться в гонку – лучше начинать в высоком темпе, но не на пределе – иначе наешься и не хватит на финиш. Это, скажем так, классический подход.
Но, опять же, к вопросу о развитии биатлона: сейчас все пытаются за счёт индивидуальных качеств выгрызать секунды на любых аспектах. Я стараюсь прибавлять, отыгрывать на первом круге, но относительно Йоханнеса это пока получается с трудом. Причём это не вопрос тактики: даже если я забуду о финишном круге и со старта пойду на максимуме, то всё равно не смогу развить такую же скорость. И никто пока не может", — цитирует Логинова Sports.ru.
Сегодня, 13 февраля, в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.
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