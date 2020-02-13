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Йоханнес Бё: я не играл с Виндишем в игры, он просто здорово бежал

Йоханнес Бё: я не играл с Виндишем в игры, он просто здорово бежал
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежец Йоханнес Бё, выступавший в составе своей сборной на заключительном этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия), прокомментировал борьбу с Домиником Виндишем.

«Я постарался бежать очень быстро с самого начала и не хотел пускать никого вперёд. Но Виндиш был очень силён, я не играл с ним в игры, он просто здорово бежал, и я не мог оторваться, поэтому решил просто работать с ним. А потом всё сложилось на стрельбе, и довести гонку до победы было чуть проще», — передаёт слова Йоханнеса Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия. Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё стали обладателями золотых наград, несмотря на семь дополнительных патронов. Команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) стала второй.

С расписанием чемпионата мира—2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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