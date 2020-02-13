Драчёв — о результате сборной в смешанной эстафете: стрельба разочаровала

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление сборной России в первой гонке чемпионата мира — 2020. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала шестой в смешанной эстафете.



«Результат чуть-чуть разочаровал. Нашим нужно было работать над стрельбой, восемь дополнительных патронов… Только Логинов чисто прошёл. Стрельба разочаровала, по три запасных брать — негоже. Все шли в среднем режиме, от девушек мы не ждали лидирующих ног.



Готовность Логинова и Елисеева? Саша в хорошей форме, а Матвей… Стрельба разочаровала, он умеет стрелять и должен стрелять без штрафов. Мы ждали сюрпризов, вот Чехия и показала.



Всегда настраиваемся на попадание в призы, тем более в эстафетах. Нареканий или собраний в сторону спортсменов не будем проводить, чемпионат мира очень длинный, хватит всем», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».