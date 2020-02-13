Кугаевский: всю ответственность за неудачу Старых беру на себя

Заслуженный тренер России Максим Кугаевский, который является личным наставником биатлонистки Ирины Старых, прокомментировал неудачное выступление своей подопечной на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Спортсменка использовала три дополнительных патрона на втором огневом рубеже и передала эстафету только 14-й, с отставанием в 52 секунды.

«Пока не знаю, что случилось сегодня с Ириной на последнем круге. Я только что приземлился в Москве и гонку не видел. С Ирой ещё тоже не говорил, но от друзей уже знаю, что Старых после неудачной стрельбы стоя не смогла удержать темп гонки. В любом случае всю ответственность за её неудачу я беру на себя. Тренерский штаб сборной не вмешивался в её функциональную подготовку. Да это было бы и странно, ведь она уже два года тренируется только по моим планам.



Ирина 9 февраля выиграла последнюю отборочную гонку сборной команды — масс-старт, не могло ли это повлиять на сегодняшний результат? Скажем честно, масс-старт выиграла не она, а шведка Стодхейм. Ира была второй и лучшей из наших девочек. Но лично я проблемы здесь не вижу. Не могут спортсменки сидеть больше двух недель без стартов. А специально к нему мы не готовились. Задача была оттестироваться с подругами по команде и шведками. Ира показала не только стрельбу, но и хороший ход, проиграв лишь секунду Светлане Мироновой. Естественно, у тренера женской сборной Виталия Норицына не было сомнений в её участии в этой эстафете.



Будет ли Ирина добавлять в ходе ЧМ? Я в этом не сомневаюсь. Вспомните январский этап Кубка мира в Оберхофе. Первый блин там тоже был комом. Почему я не в составе тренерского штаба в Антхольце? Это прерогатива тренеров сборной. У каждой команды ограниченное число аккредитаций», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».