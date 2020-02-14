Рёйселанд: сборная Норвегии заслужила победу
Двукратный призёр Олимпийских игр норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу на чемпионате мира в Антхольце в смешанной эстафете.
«Это здорово, что чемпионат начался для нас так хорошо. Перед стартом всегда немного волнительно, но я довольна собой. Погодные условия были хорошими, и ветра на стрельбище почти не было. У нас очень сильная команда, поэтому мы заслужили победу. У меня сейчас нет какого-либо предпочтения по гонкам, во всех своих стартах я буду стараться показать высокие результаты, а как получится — увидим!» — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.
В составе сборной Норвегии золото также выиграли Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Серебро завоевали итальянцы, бронзу — чехи.
Россия могла побороться за первую медаль чемпионата мира. Но пришлось опять извиняться
Логинов в смешанной эстафете был безупречен, к остальным есть вопросы.
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