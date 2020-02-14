Тренер сборной Норвегии: Вирер, как всегда, не ответила на поздравление

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер, ранее работавший с командой Италии, сообщил, что поздравил бывшую подопечную Доротею Вирер с серебряной медалью чемпионата мира в смешанной эстафете, но ответа не получил. Ранее Вирер призналась, что не простила тренеру ухода к конкуренткам. В частности, Доротея сказала: «Я больше не хочу с ним разговаривать. Всё кончено. Он не был честен со мной».
Сборная Норвегии в смешанной эстафете в Антхольце одержала победу.
«У нас всё складывается отлично не из-за меня. Мы во всём являемся командой. Главное — доверие. Я поздравил сборную Италии, но Вирер не ответила, как всегда. Это не проблема. Может потребоваться больше времени. Я всех уважаю в этой команде. Они заслужили такой результат», — цитирует Обереггера Dagbladet.
Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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