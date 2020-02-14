Й. Бё — о словах Фуркада после смешанной эстафеты: это плохая реакция

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал недовольство Мартена Фуркада выступлением сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Жулии Симон, Жюстин Бреза, Фуркада и Кентена Фийона Майе заняла седьмое место. Симон, выступавшая на первом этапе, отправилась на штрафной круг.
После гонки Фуркад оценил выступление команды нецензурным выражением и сказал, что сборная Франции «выбыла из соревнований ещё до того, как началась борьба».
«Это плохая реакция. Одно дело — что-то чувствовать, а другое — сказать. Ты всегда должен стараться всё делать как можно лучше. Победу и поражение стоит принимать одинаково», — приводит слова Бё Dagbladet.
Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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