Тренер сборной Норвегии отреагировал на открытие нового дела в отношении Е. Устюгова

Тренер сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен прокомментировал информацию об открытии нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Устюгова.
«Если это связано с Олимпиадой в Сочи, россияне должны потерять золото. С моей точки зрения, в этом не может быть сомнений. Если это произойдёт, то у нас будет бронзовая медаль. Значит, Эмиль Хегле Свендсен был не так плох, как думали.
Невесело, что подобные вещи открываются впоследствии, но самое важное, чтобы мошенников поймали. Хорошо, что проводятся тесты. В любом случае нарушители не могут чувствовать себя в безопасности. Их могут наказать через год, два или 10 лет. Это говорит о том, что система работает. У меня не причин думать иначе», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.
Устюгов на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в эстафете. На Играх 2010 года в Ванкувере он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.
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