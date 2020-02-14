Старых — о неудаче в спринте: понимала, что будет тяжело психологически, и вот результат

Российская биатлонистка Ирина Старых прокоменнтировала результаты спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Старых финишировала 53-й (+1.57,1), допустив четыре промаха.

«Конечно, я выхожу всегда бороться за самые высокие места, но я понимала, что будет тяжело именно психологически, и вот результат. Вчера для меня была совсем неудачная гонка, провалила всю эстафету. Я извинялась перед командой, понимала, что это была возможность бороться за медали. Сегодня на этом фоне, естественно, мне было выходить тяжело именно психологически, потому что я понимала, что нужно работать только на ноль. У меня не получилось. На самом деле у меня не было сегодня ветра, у меня был на «лёжке» полнейший штиль, не знаю, куда шли промахи, я старалась контролировать всё. На «стойке» тоже не могу объяснить», – приводит слова Старых «Матч ТВ».