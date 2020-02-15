Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: мы сидели на дешёвом допинге, Устюгов может потерять и золото ОИ в Ванкувере

Губерниев: мы сидели на дешёвом допинге, Устюгов может потерять и золото ОИ в Ванкувере
Биатлон / Кубок мира 0

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на два года россиян Евгения Устюгова и Светлану Слепцову за нарушение антидопинговых правил.

«Ситуация вопиющая. Устюгов и Слепцова будут опротестовывать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), об этом уже сказали их представители. У Устюгова были аномальные показатели паспорта крови, теперь мы можем потерять его золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Ну что это такое, сколько можно попадать на одни и те же грабли?! Мы сидели на дешёвом допинге, Устюгов использовал оксандролон, это анаболический стероид, и это за полгода до Олимпиады! Поверить в этой ситуации в заговор? Послушаем, что скажет CAS, но ситуация чудовищная.

Молчание Устюгова было в надежде на то, что всё само собой образуется? Ничего само собой не образуется! Спрашивают их: «Как попадает допинг в ваш организм?» Они: «Не знаю». А нужно всё это знать, так как страдает репутация России и СБР! Теперь нужно вернуть все призовые, а это сотня тысяч евро, теперь опять Драчёв будет с суммой ходить! Опять все будут молчать, в надежде на CAS или ещё что-то. Чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем.

К текущей команде в сборной России нет вообще никаких претензий, никаких вопросов к этим спортсменам! Ждём комментариев людей, которые руководили подготовкой команды, слишком много позора свалилось на наши светлые биатлонные головы! По Устюгову может быть ещё одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна", — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи
Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020