Драчёв: не думаю, что истории Устюгова и Слепцовой проявились именно сейчас случайно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал новость о дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. По его словам, эти истории не случайно всплыли именно сейчас, накануне судебного разбирательства между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.



«Это уже история, которую мы сейчас перекручиваем вместе с IBU. Думаю, это подготовительные действия к процессу ВАДА против РУСАДА в CAS. Не думаю, что это совпадение, что истории Устюгова и Слепцовой проявились именно сейчас. В общем и целом, накапливается негатив, который будет влиять на процесс в CAS в апреле-мае», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию россиян Устюгова и Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.



Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка признана виновной в использовании запрещённого вещества. Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.



Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Сергей объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.