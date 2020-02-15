Драчёв: идёт ещё и второе дело — по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в настоящее время IBU ведёт ещё одно дело о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Потеря первого места в общем зачёте Олимпиады-2014 в Сочи – насколько это сильный удар по репутации России? За это мы ещё будем бороться. Наверняка будет подана апелляция. Но в целом это печально. Идёт же ещё и второе дело — по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен. Сейчас можно только гадать. Как пойдёт дело, так и пойдёт. Будем разбираться по факту получения информации», — передаёт слова Драчёва корреспондент чемпионата Александр Говоров.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.



Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка признана виновной в использовании запрещённого вещества. Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.



Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Сергей объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.