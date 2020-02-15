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Поршнев: знали, что именно на чемпионате мира начнутся нападки на сборную. Ничего нового

Поршнев: знали, что именно на чемпионате мира начнутся нападки на сборную. Ничего нового
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце, победителем которой стал его соотечественник Александр Логинов. Также Никита заявил, что не удивлён большим количеством нападок на сборную в период главного турнира в году.

«Саня — молодец, выиграл, я рад за него. Негатив вокруг команды? Мы уже привыкли к этому, вернее сказать, были готовы. Знали, что именно в период чемпионата мира начнутся такие нападки. Ничего нового особого не произошло. Что за нападки? Всё, что происходит в интернете», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сам Поршнев, показав точную стрельбу, финишировал в пределах топ-20.

Гонкой своей доволен. Единственное, что на последнем круге стало немного тяжело. В целом же доволен», — резюмировал спортсмен.

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