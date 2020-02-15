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Логинов — о победе в спринте: был в выигрышной ситуации — знал время соперников

Логинов — о победе в спринте: был в выигрышной ситуации — знал время соперников
Биатлон / Чемпионат России 0

Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший золотую медаль в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия), рассказал о залоге своей победы.

«Залог сегодняшнего хорошего результата — чистая стрельба. Да, я был в выигрышной ситуации — знал время Кентена и Мартена, так что мне было чуть проще. Но в Антхольце финишный круг всегда даётся тяжело, неважно, знаешь время соперников или нет», — сказал Логинов пресс-службе IBU на стадионе после победы.

Логинов принёс России личное золото чемпионата мира в спринте впервые с 2008 года. В спринтерской гонке Александр опередил лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, завоевавшего бронзу, и ставшего вторым француза Кентен Фийона Майе.

Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира
Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.
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