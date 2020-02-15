Фуркад: у меня нет никаких отношений с Логиновым
Лидер Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сухо отнёсся к победе россиянина Александра Логинова, выигравшего спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе и на 19,5 секунды — Фуркада.
«Был бы счастлив, если бы сегодня вечером услышал гимн Франции. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений», — приводит слова Фуркада NRK.
Натянутые отношения возникли между Фуркадом и Логиновым после того, как россиянин в 2017 году вернулся на Кубок мира, отбыв дисквалификацию за применение допинга.
Выиграв спринт, Логинов принёс России первую с 2008 года победу в личной гонке чемпионата мира.
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