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Фуркад: у меня нет никаких отношений с Логиновым

Фуркад: у меня нет никаких отношений с Логиновым
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Лидер Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сухо отнёсся к победе россиянина Александра Логинова, выигравшего спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе и на 19,5 секунды — Фуркада.

«Был бы счастлив, если бы сегодня вечером услышал гимн Франции. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений», — приводит слова Фуркада NRK.

Натянутые отношения возникли между Фуркадом и Логиновым после того, как россиянин в 2017 году вернулся на Кубок мира, отбыв дисквалификацию за применение допинга.

Выиграв спринт, Логинов принёс России первую с 2008 года победу в личной гонке чемпионата мира.

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