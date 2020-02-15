Фуркад: когда речь идёт о допинге, все ждут, что я буду громко кричать об этом

Лидер Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад, занявший третье место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия), прокомментировал своё выступление.

«Я доволен тем, что снова на подиуме чемпионата мира. Прошлый сезон был ужасным, так что сейчас очень здорово вернуться на пьедестал. Чувствую себя хорошо, но, видимо, недостаточно для победы», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Также Фуркад высказался о победе россиянина Александра Логинова, который ранее отбывал дисквалификацию за применение допинга.

«Когда речь идёт о допинге, все ждут, что я буду громко кричать об этом. Отвечу честно. И отвечу умно, а не глупо, как вы от меня ждёте.

Общение с Логиновым? То, что Логинов не говорит по-английски, не способствует общению», — сказал Фуркад.