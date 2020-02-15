Алябьев — о победе Логинова на ЧМ: надеялись на призы, но золотая медаль — это очень круто

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Был на выезде, гонку не смотрел. Товарищи показали. Победа Логинова стала неожиданной. Мы надеялись на призовые места, но золотая медаль — это очень круто. Дорогого стоит, что со всеми неприятностями, которые у нас творятся, смогли одержать победу», — сказал Алябьев в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, сегодня стало известно о лишении сборной России золотой медали, завоёванной в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014 в Сочи. Такое решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил одним из членов команды, бежавшим в эстафете Евгением Устюговым. Таким образом, олимпийская сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте Олимпиады 2014 года.

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