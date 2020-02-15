Логинов раскрыл секрет победы в спринтерской гонке чемпионата мира

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что завоевать золотую медаль в спринте на чемпионате мира помогли мысли о семье во время прохождения дистанции.



«Восемьдесят процентов последнего круга думал о жене и дочери, ведь я очень соскучился и хочу к ним. Наверное, мне это помогло.



Моя победа, наверное, очень важная для российского биатлона. Надеюсь, сегодня все смогут насладиться этой медалью.



Очень надеюсь, что Россия снова станет полноценным членом биатлонного сообщества. Не сомневаюсь, что мы сделаем ради этого всё», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, Александр стал первым за 12 лет россиянином, выигравшим спринт на чемпионате мира. В 2008 году это удалось Максиму Чудову.

Молчащий чемпион. Как Логинов подпортил свою яркую победу на чемпионате мира Примету новоявленный чемпион не нарушил. Но болельщики вряд ли остались довольны.