Молчащий чемпион. Как Логинов подпортил свою яркую победу на чемпионате мира

Александр Логинов одержал блестящую победу на чемпионате мира по биатлону. На дистанции он всё сделал идеально: послал в цель все десять выстрелов, отлично разложил силы и сумел удержать темп лидеров. Наградой за труд стала долгожданная золотая медаль.



Сразу несколько факторов делают эту медаль особенно ценной. Во-первых, Александр прервал затяжную безмедальную серию, продолжавшуюся практически два месяца. Во-вторых, он победил в спринте, чего никому из россиян не удавалось уже 12 лет – после триумфа Максима Чудова в 2008-м. В-третьих, победа случилась в чёрный день для российского биатлона: за несколько часов до старта гонки стало известно, что сборную России лишили золота в эстафете на Олимпиаде-2014.

Кажется, победа Логинова просто идеальна!



Но нет. Всё-таки есть в выступлении Логинова в Антхольце одна ложка дёгтя.

Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.

Обет молчания

Всё дело в том, что перед стартом чемпионата мира Логинов принял решение – не общаться с журналистами. Александр и так человек довольно скромный, но перед главным стартом сезона решил полностью отстраниться и отгородиться от внимания прессы, а с ней и болельщиков.



Понятно, что хоть десять раз откройся или закройся, если форма и готовность есть – она просто так не исчезнет. И наоборот, если спортсмен не готов к турниру – выше головы он не прыгнет.



Никто не знает, как пробежал бы Логинов спринт, если бы не закрылся от журналистов. Может быть, так же хорошо, а, может, ошибся бы и остался без медали – можно только гадать.



Но закрытость – это не попытка в максимально спокойной обстановке настроиться на гонку, а просто примета. В противном случае Логинов после победы бы рассказал бы о своих эмоциях журналистам, ожидающим его на финише, а вместе с ними – и всем российским зрителям.



Однако Логинов прошёл мимо. И мимо бригады «Матч ТВ», и мимо пишущей прессы.



Кажется, мелочь. Но мелочь очень неприятная.

«Российские биатлонисты — переоценённые люди». Почему Губерниев признаёт свою ошибку «Голос русского биатлона» близок к тому, чтобы «похоронить» сборную России. Но уверен, что время «кайфануть» ещё есть.

Может себе позволить?

Профессиональный спорт существует только для зрителя. Все профессиональные спортсмены выступают, если угодно, только на потеху публике. И чем больше этой самой публике нравится то или иное зрелище, чем оно популярнее, тем больше получает от этого сам спортсмен.



В мире звёзды спорта – это одновременно и звёзды шоу-бизнеса. Чемпионы просто обязаны быть в центре внимания: чем больше зрителей их любит за достижения на трассе и не только, тем больше у них спонсорских контрактов и возможностей для развития и продвижения себя.

В России спорт работает немного по-другому. Профессиональных спортсменов у нас, как правило, поддерживает государство или бизнес, тесно связанный с государством. В России у спортсменов есть зарплата – главное из сборной не вылететь. Поэтому в нашей стране спортсмену не обязательно быть популярным, узнаваемым и любимым, чтобы комфортно жить и выступать.



И Логинов может позволить себе пройти мимо камер и диктофонов на финише. Ему за это ничего не будет. Вот только интересно, что принцип молчания не распространяется на официальные пресс-конференции. Их Александр игнорировать не хочет – за это грозит крупный штраф. Поэтому он приходит и терпеливо отвечает на хамские вопросы иностранных журналистов.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

В последнее время многие российские биатлонисты отказываются рассказывать о своих впечатлениях после старта, просят их не беспокоить. А может тогда просто не стоит показывать их во время гонки? Хотя некоторые спортсмены, наверное, этому будут даже рады. Спокойно пробежал, занял какое-то место и поехал домой – никакого лишнего внимания. Красота!



Обет молчания не делает Логинова интереснее зрителям, а вместе с тем популярнее. Да, сейчас он на коне, он чемпион. Но однажды кончатся спортивные успехи, а с ними и популярность.



И тогда говорить о себе будет уже поздно.