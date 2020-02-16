Текстовая трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону. Логинов стартует 1-м

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужская гонка преследования. Её старт запланирован на 17:15 мск.



Первым на старт выйдет лидер сборной России Александр Логинов. Вторым на дистанцию уйдёт представитель Франции Кентен Фийон Майе, третьим — его соотечественник Мартен Фуркад.



Помимо Логинова сборную России представят ещё три спортсмена. Матвей Елисеев стартует двенадцатым, под 22-м номером на дистанцию отправится Никита Поршнев, Евгений Гараничев начнёт гонку 56-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



Накануне прошёл мужской спринт, победителем которого стал Логинов. Александр стал первым за 12 лет россиянином, выигравшим гонку в этой дисциплине. В 2008 году это удалось Максиму Чудову. Логинов прервал антирекордную серию сборной России, которой не удавалось завоевать медали на протяжении 28 гонок.



С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Чемпионат мира по биатлону. Женский пасьют. Ждём прорыв от Юрловой? LIVE Александр Логинов в гонке преследования будет стартовать первым. Ждём и надеемся на вторую победу?