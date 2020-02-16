Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону. Логинов стартует 1-м

Текстовая трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону. Логинов стартует 1-м
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужская гонка преследования. Её старт запланирован на 17:15 мск.

Первым на старт выйдет лидер сборной России Александр Логинов. Вторым на дистанцию уйдёт представитель Франции Кентен Фийон Майе, третьим — его соотечественник Мартен Фуркад.

Помимо Логинова сборную России представят ещё три спортсмена. Матвей Елисеев стартует двенадцатым, под 22-м номером на дистанцию отправится Никита Поршнев, Евгений Гараничев начнёт гонку 56-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Накануне прошёл мужской спринт, победителем которого стал Логинов. Александр стал первым за 12 лет россиянином, выигравшим гонку в этой дисциплине. В 2008 году это удалось Максиму Чудову. Логинов прервал антирекордную серию сборной России, которой не удавалось завоевать медали на протяжении 28 гонок.

С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Чемпионат мира по биатлону. Женский пасьют. Ждём прорыв от Юрловой? LIVE
Александр Логинов в гонке преследования будет стартовать первым. Ждём и надеемся на вторую победу?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020