Текстовая трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону. Логинов стартует 1-м

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужская гонка преследования. Её старт запланирован на 17:15 мск.
Первым на старт выйдет лидер сборной России Александр Логинов. Вторым на дистанцию уйдёт представитель Франции Кентен Фийон Майе, третьим — его соотечественник Мартен Фуркад.
Помимо Логинова сборную России представят ещё три спортсмена. Матвей Елисеев стартует двенадцатым, под 22-м номером на дистанцию отправится Никита Поршнев, Евгений Гараничев начнёт гонку 56-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Накануне прошёл мужской спринт, победителем которого стал Логинов. Александр стал первым за 12 лет россиянином, выигравшим гонку в этой дисциплине. В 2008 году это удалось Максиму Чудову. Логинов прервал антирекордную серию сборной России, которой не удавалось завоевать медали на протяжении 28 гонок.
С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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