Жаклен: на последнем огневом рубеже думал, что победит Логинов

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями после победы в гонке преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).
«Это невероятно. После последнего огневого рубежа я думал, что буду бороться с Йоханнесом Бё за второе место, потому что победит Логинов. Потом я понял: «Боже мой, я могу стать чемпионом!». Я постарался быть умнее Йоханнеса. Он был очень быстрым в начале круга, я сфокусировался на себе. Победа – это больше, чем я ожидал. Это невероятно. После гонки Йоханнес сказал мне: «Ты должен плакать, радоваться». Я ответил: «Я стесняюсь и не знаю, что мне делать», – приводят слова Жаклена в официальном «твиттере» IBU.
Россиянин Александр Логинов финишировал третьим, уступив Жаклену 23,9 секунды.
- 16 февраля 2020
-
19:27
-
19:04
-
18:56
-
18:36
-
18:20
-
18:18
-
17:50
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:29
-
16:28
-
16:11
-
15:51
-
14:21
-
14:15
-
13:26
-
13:00
-
12:58
-
11:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 15 февраля 2020
-
23:56
-
23:44
-
22:51
-
22:39
-
22:08
-
21:58
-
20:45
-
20:25