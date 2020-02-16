Жаклен: на последнем огневом рубеже думал, что победит Логинов

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями после победы в гонке преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Это невероятно. После последнего огневого рубежа я думал, что буду бороться с Йоханнесом Бё за второе место, потому что победит Логинов. Потом я понял: «Боже мой, я могу стать чемпионом!». Я постарался быть умнее Йоханнеса. Он был очень быстрым в начале круга, я сфокусировался на себе. Победа – это больше, чем я ожидал. Это невероятно. После гонки Йоханнес сказал мне: «Ты должен плакать, радоваться». Я ответил: «Я стесняюсь и не знаю, что мне делать», – приводят слова Жаклена в официальном «твиттере» IBU.

Россиянин Александр Логинов финишировал третьим, уступив Жаклену 23,9 секунды.