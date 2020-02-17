Польховский объяснил, как Логинов смог собраться после травли со стороны соперников

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал выступление Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Россиянин завоевал бронзовую награду. Чемпионом мира стал француз Эмильен Жаклен, вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё.

«Александр работал так, как мог, чтобы ему было комфортно для стрельбы. Но на последнем рубеже, на мой взгляд, он несколько быстро начал стрелять и совершил одну ошибку, которая не позволила ему повторить вчерашний успех.

Он довольно опытный спортсмен и соизмеряет свои силы, понимая, что впереди весьма сильные соперники. Он выбрал эту тактику, потому что чемпионат мира ещё не заканчивается, ещё предстоит ряд гонок, в которых нужно будет работать до упора. На мой взгляд, он сэкономил силы. Круг не такой большой, чтобы упираться. Я думаю, он оценил свои силы и решил, что не стоит", — цитирует Польховского сайт «Матч ТВ».

Польховский также ответил на вопрос о том, как Александру удалось собраться на гонку после травли со стороны иностранных соперников в связи с его допинговым прошлым.

«Как собраться на гонку после такой травли со всех сторон? На то он и есть Александр Логинов. Нашёл пути, решения, как-то абстрагировался. Перед чемпионатом мира в мужском биатлоне сложилась такая ситуация, что две команды — норвежцы и французы, которые доминируют, — разделили уже между собой медали до старта, но тут вмешивается Логинов, который скорректировал подготовку. Прежде всего это были эмоции. Сейчас мы видим уже совсем другое отношение. Думаю, тогда это были эмоции, не стоит на этом заострять внимание. Победителей нужно уважать, все стартовали в одних условиях. Побеждает сильнейший», — сказал Польховский.