Фуркад прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он финишировал четвёртым. Победу одержал его соотечественник Эмильен Жаклен.

«Не могу сказать, что я очень расстроен, так как считаю, что достойно провёл гонку, сражался, отдал много сил. Возможно, немного небрежно стрелял на „стойке“. Но была равная гонка, поэтому, даже если бы я не промахнулся, не знаю, как бы было на финише. Я очень горжусь Эмильеном, коллегой по команде, с которым мы живём в одной комнате. И вообще, вся наша команда счастлива, поэтому и у меня нет повода расстраиваться.

Если посмотреть на спринт и пасьют, то можно понять, что наша команда очень сильна. Норвежцам пока не удалось добыть золото в личных гонках, но, конечно же, их команда тоже очень сильна, так что жду интересной борьбы за золото в эстафете", — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, третьим стал россиянин Александр Логинов.