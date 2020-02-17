Фуркад прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он финишировал четвёртым. Победу одержал его соотечественник Эмильен Жаклен.
«Не могу сказать, что я очень расстроен, так как считаю, что достойно провёл гонку, сражался, отдал много сил. Возможно, немного небрежно стрелял на „стойке“. Но была равная гонка, поэтому, даже если бы я не промахнулся, не знаю, как бы было на финише. Я очень горжусь Эмильеном, коллегой по команде, с которым мы живём в одной комнате. И вообще, вся наша команда счастлива, поэтому и у меня нет повода расстраиваться.
Если посмотреть на спринт и пасьют, то можно понять, что наша команда очень сильна. Норвежцам пока не удалось добыть золото в личных гонках, но, конечно же, их команда тоже очень сильна, так что жду интересной борьбы за золото в эстафете", — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.
Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, третьим стал россиянин Александр Логинов.
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