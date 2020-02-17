Херрман — о Логинове: непросто продолжать карьеру, когда знаешь, что совершил в прошлом

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, завоевавшая серебро чемпионата мира в Антхольце в гонке преследования, прокомментировала травлю россиянина Александра Логинова со стороны иностранных соперников. Логинов, в 2014-2016 годах отбывший дисквалификацию за допинг, выиграл спринт. После гонки Йоханнес Бё назвал его победу странной, а Тарьей Бё выразил сожаление в связи с тем, что Логинова «нельзя убрать из итоговых результатов».

«Логинов провёл великолепную гонку и был лучшим в этом спринте. Его золотая медаль — это достижение настоящего, а не прошлого. Да, у Александра за спиной неприятная история: по-моему, он вернулся в спорт после дисквалификации как раз в тот год, когда я перешла в биатлон. Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда знаешь, что совершил в прошлом. Но я искренне надеюсь, что сейчас Логинов выступает чистым и его победа в спринте настоящая и заслуженная. Я выступаю за чистый спорт.



Я знаю, что многие российские спортсмены едва говорят по-английски. Поэтому рядом должен быть кто-то, кто поможет им, переведёт и окажет языковую поддержку в этой ситуации. Важно, чтобы Логинов высказал своё мнение, рассказал о ситуации прошлого. Но для этого нужно говорить. Думаю, что английский — не самый сложный язык для изучения», — цитирует Херрман сайт «Матч ТВ».

Немка также ответила на вопрос, достают ли её журналисты вопросами о допинговом прошлом.



«Сама я никогда не делала секрета из случившегося. Я была молода и неопытна и совершила ошибку. Это часть моей спортивной истории, которая произошла и о которой я детально рассказала», — отметила Херрман.