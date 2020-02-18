Резцова: Фуркад сам начал, но потом испугался

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова вновь высказалась о конфликте с пятикратным олимпийским чемпионом французским биатлонистом Мартеном Фуркадом и олимпийской чемпионкой норвежской Тириль Экхофф.



Ранее Резцова в интервью сказала, что «Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает». Мартен в ответ предположил, что у Анфисы старческий маразм, а затем сообщил, что намерен проконсультироваться с адвокатом по поводу её слов.

Об Экхофф Резцова сказала так: «Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи». Норвежская биатлонистка назвала её критику «дерьмом».



«Я не хочу ни с кем связываться, в грязь не лезть. Я хочу поблагодарить Экхофф, которая сказала, что обвинения её не касаются, что она чистая. Я не хотела кого-то обидеть. Я называла людей из команд Франции и Норвегии, а не лично Фуркада. Он сам начал, но потом испугался. Наверное, чуть-чуть подумал, что я не хотела его оскорбить лично. Но то, что он оскорбляет нас лично, всё время нас задевает – это обидно», — цитирует Резцову «Спорт день за днём».