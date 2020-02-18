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Бьонтегорд: разочарован непопаданием в состав сборной на индивидуальную гонку на ЧМ

Бьонтегорд: разочарован непопаданием в состав сборной на индивидуальную гонку на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд прокомментировал непопадание в состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Любой спортсмен, который может хорошо показать себя на дистанции и не подвести, расстроится, если не попадёт в состав сборной. Есть повод для разочарования, но это нужно делать в надлежащей профессиональной манере, не нанося ущерб кому-либо», – цитирует Бьонтегорда NTB.

Сборную Норвегии в индивидуальной гонке представят Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветла Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.

Мужская индивидуальная гонка состоится завтра, 19 февраля.

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