Бьонтегорд: разочарован непопаданием в состав сборной на индивидуальную гонку на ЧМ
Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд прокомментировал непопадание в состав сборной Норвегии на мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
«Любой спортсмен, который может хорошо показать себя на дистанции и не подвести, расстроится, если не попадёт в состав сборной. Есть повод для разочарования, но это нужно делать в надлежащей профессиональной манере, не нанося ущерб кому-либо», – цитирует Бьонтегорда NTB.
Сборную Норвегии в индивидуальной гонке представят Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветла Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.
Мужская индивидуальная гонка состоится завтра, 19 февраля.
Сборная Норвегии назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
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